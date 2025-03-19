İzmir Ticaret Odası Ankara’da Temaslarda Bulundu

İzmir Ticaret Odası heyeti, tamamlandığında İzmir’e büyük katkı sağlayacak projeleri içinde barındıran Ankara ziyaretini gerçekleştirdi. Bu projeler arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi bulunuyor. Heyet, 6 saat süren Ankara mesaisi boyunca önemli görüşmeler yaptı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ı ziyaret etti. İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da bu ziyarette yer aldı. İZTO heyeti, İnan’a yeni görevinde başarı diledi.

İZMİR’İN GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

T.C. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapılan toplantılarda, İzmir’de devam eden projeler hakkında tüm detaylar aktarıldı. Kent gündemindeki konular da değerlendirildi. İzmir’e yeni projeler için ivme kazandıracak görüş alışverişleri yapıldı. Heyet, ayrıca T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Dr. Ahmet Bağcı ve Ebubekir Gizligider’i ziyaret etti. Bakan Yardımcıları, özellikle Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. İlgili bürokratik sürecin hızlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

ÖZGENER: TEŞEKKÜR ETTİ

Özgener, gerçekleştirdikleri temasların önemine dikkat çekti. “Sayın Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz aktardığımız tüm konuları dikkatle dinledi. Bürokratik süreçlerin hızlanması için gerekli yönlendirmeleri yaptı. Kendilerine Odamızın projelerine ve İzmir’e verdikleri değer için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize desteklerini her zaman hissettiren İzmir Milletvekillerimiz Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya’ya da teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

PROJELER HIZLA DEVAM EDİYOR

Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi projelerinin hızla devam ettiğini belirtti. “Kentimize son teknoloji ile donatılmış bir eğitim yuvası kazandırmak hedefiyle, tamamen kendi kaynaklarımızla projelendirdiğimiz İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsümüzün birinci etap kaba inşaatının yüzde 98’i tamamlandı. Kampüsümüzün ilk etabını önümüzdeki yılsonuna kadar açmayı planlıyoruz. Dikili TDİ OSB’de 2025 yılının son çeyreğinde ilk domatesimizi yetiştirmek istiyoruz. Kemalpaşa Lojistik Merkezimizin ise 2 yıl sonra tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu projelerin her biri ülkemiz ve kentimiz için çok değerli. Tamamlandıklarında çok farklı bir İzmir’den bahsedeceğiz. Eğitim, tarım, lojistik anlamında başka bir seviyeye geçeceğiz. Ankara temaslarımız bu nedenle bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.