İzmir Ticaret Odası Ankara Ziyareti

ZİYARET VE PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve onunla birlikteki heyet, Ankara’da eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldi. Kasapoğlu, “İzmir Ticaret Odası’nın katkılarıyla yürütülen projelerin başta istihdam olmak üzere şehrimize birçok katkısı olacağına inanıyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

PROJELER VE GELECEK PLANLAMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen bu ziyarette İzmir’de yürütülen projeler, yapılması planlanan çalışmalar, şehrin sorunları ve bu sorunların çözüm stratejileri üzerinde duruldu. Kasapoğlu, açıklamasında, “Sayın başkan ile İzmir’de sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün de yüce meclisimizde kıymetli yönetim kurulumuzu ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Kasapoğlu, ayrıca İzmir Ticaret Odası’nın katkılarıyla hayata geçirilen çeşitli projelerin, şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Kasapoğlu, “Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Torbalı’da yer alan mobilya sektörü odaklı organize sanayi bölgesi, İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi gibi projelerin başta istihdam olmak üzere şehrimize birçok katkısı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Önümüzdeki dönemde de genç profesyonellerimizin yetkinliğini artıracak akademik ve saha eğitim aktiviteleri, girişimcilik kavramını ve ticari kapasiteyi artıracak tüm çalışmaları destekleyeceğiz” şeklinde ekledi.

ÜNİVERSİTELER VE İHRACAT HIZI

Kasapoğlu, üniversitelerin gerçekleştirdiği teknokent yatırımlarının önemini vurgularken, İzmir’in ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik alt yapı ve insan kaynağı yatırımlarını desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Şubat 2025’te İzmir’in faaliyet illeri bazında en yüksek ihracat sıralamasında İstanbul ve Kocaeli’nin ardından üçüncü sırada yer alacağını belirtti. “Bölgeyi dönüştürecek projeler doğrudan hükümet desteği ile hayat bulacak” diyen Kasapoğlu, İzmir için her projede destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası’nın çeşitli yöneticileri katıldı.