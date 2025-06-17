İzmir Ticaret Odası ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Protokol İmzaladı

PROTOKOL İMZALANDI

İzmir Ticaret Odası ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü arasında iş birliğine dair protokol, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel tarafından imzalandı. İmza törenine İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuray Eyigele İşleyen ve Serdar Gökhan Arıkan, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü İletişim Uzmanı Neşe Çalışkan Sıradağlı ile Uzman Betül Aykın katıldı. Protokol çerçevesinde, iki kurum dezenformasyonla mücadele konusunu birlikte ele alacak ve eğitim ile bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecek.

KÜLTÜREL ORGANİZASYONLARA DESTEK

İzmir’e değer katacak kültürel organizasyonlar, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. İzmir Ticaret Odası, İzmir ve Manisa’daki üniversitelerin İletişim Fakültelerinde eğitim gören öğrencilere, “kontenjan dahilinde” staj imkanı sağlayacak. Taraflar, toplumsal farkındalığın artırılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bağımlılıklarla (madde, teknoloji vb.) etkin bir şekilde mücadelede iş birliği yapacak.

ÖZGEBER: DEZENFORMASYONLA MÜCADELE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Gelişen iletişim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Hangi meslekte, hangi yaşta olursak olalım, doğru bilgiye ulaşma arayışımız var. İnternetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın haber kaynağı haline gelmesiyle, bu ihtiyacımızın arttığını görüyoruz. Kaynaksız içerikler ve doğruluğu bulunmayan bilgiler ciddi bir ‘dezenformasyon’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu yanlış bilgiler ticari hayatı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Dezenformasyonla Mücadele’ konusundaki çalışmalara katılacağız. Üyelerimize yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu kıymetli iş birliği için Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YÜKSEL: TÜRKİYE İLETİŞİM MODELİ GÜÇLÜ BİR DURUŞA SAHİPTİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Yüksel, “Türkiye İletişim Modeli ile hedeflenen sağlıklı enformasyon akışı, devlet ve kamuoyu açısından stratejik bir önem taşımaktadır. 360 derece iletişim anlayışıyla teknolojiden eğitime her alanda devlet-millet arasındaki iletişim köprüsü güçlenmiştir. İnsanlığın ortak menfaatini gözeterek hakikate, adalete ve hakkaniyete bağlı kalmak Türkiye İletişim Modeli’nin temel ilkesidir. Bu protokolün önemini vurguluyor, yerelde yürütülen medya ve iletişim çalışmaları ile kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yönelik projelerle iş birliklerine değiniyorum. İzmir Ticaret Odası’nın sağladığı destek için teşekkür ediyorum” dedi.