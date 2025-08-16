İzmir Toplu Ulaşım Ücretleri Artış Gösterdi

İZBAN ÜZERİNDEKİ YENİ DÜZENLEMELER

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül tarihinden itibaren şehir içindeki toplu ulaşımda fiyat artışı gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde belirlenen kararlarla kentin toplu ulaşım tarifeleri güncellendi. Bu düzenlemeler çerçevesinde, tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti 20 liradan 25 liraya yükseldi. Ayrıca, aylık öğrenci abonman kontör ücreti, 4,80 liradan 6,34 liraya çıkarıldı.

ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Meclis toplantısında oy çokluğuyla alınan bir başka karar ise, TCDD ve belediyenin ortak olduğu İZBAN’da 90 dakika süresince ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılması oldu. Yeni düzenlemenin, İZBAN tarafından gerçekleştirilecek teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında yürürlüğe gireceği bilgisi verildi. İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerli olacağı belirtildi, ancak yolcuların şu anda belirlenen ayrıcalıklardan yararlanamayacakları ifade edildi.