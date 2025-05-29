İzmir Torbalı’da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İZMİR’DE SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLÜMLER

İzmir’in Torbalı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile olan silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitiriyor, 3 kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, cezaevindeki akrabalarını ziyaret eden Adnan Ö. yönetimindeki 35 ARZ 403 plakalı otomobile, Ayrancılar Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda yavaşladığı sırada 35 AB 7303 plakalı hafif ticari araçtan inen K.K. tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş açılıyor.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Olayın haber verilmesiyle birlikte sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, sürücü Adnan Ö. ile otomobilde bulunan Abdullah A.’nın yaşamını yitirdiğini tespit ediyor. Saldırıda yaralanan diğer kişilerin, Fatma A., A.Ö., M.A. (4) ve A.E.Ö. (1) olduğu ve ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye götürüldüğü bildiriliyor. Fatma A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö. ve A.E.Ö.’nün tedavisi devam ederken, M.A. ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk ediliyor.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Cinayet şüphesiyle K.K., jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınıyor. Bu trajik olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.