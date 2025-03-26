İzmir Torbalı’da Silahlı Saldırı Zanlıları Yakalandı

Olayın Gelişimi

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaklaşık 10 gün önce meydana gelen silahlı saldırıda 28 yaşındaki Serdar Koyuncu yaralandı. Olay 15 Mart tarihinde Atatürk Mahallesi 1594 Sokak’ta gerçekleşti. Koyuncu, sokak ortasında saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak amacıyla hemen araştırma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Saldırının failleri olarak F.A. (27) ve A.A. (23) isimli şahıslar belirlendi. Olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik ilçe genelinde gerçekleştirilen asayiş ve yol uygulamaları sonucunda M.B. (36), K.B. (31), M.K. (28) ve R.B. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği bulundu. Alınan ifadeler sonrası F.A.’nın saklandığı yerin tespit edilmesiyle yapılan operasyonda, F.A. olayda kullanılan ruhsatsız bir tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ile birlikte yakalandı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan A.A., M.B., M.K. ve R.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.B. ve F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve soruşturma süreci devam ediyor.