(İzmir) – Üç Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

İzmir’in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Çeşme, Karaburun ve Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Son üç gün içinde yapılan bu operasyonlarda toplam 18 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 953 gram esrar ve skank, 32 adet sentetik ecza, bir hassas terazi ile kenevir yetiştirmek için kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonlar, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamındaki kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.