İzmir Ulaşım Tarifesi Değişti

İZBAN HARİÇ YENİ TARİFE AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ulaşım tarifesini duyurdu. Meclis, toplu taşıma ücretlerinde bazı değişikliklere gitti. Yeni tarifeye göre, kent merkezi için uygulanan A Tarifesi kapsamında tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye çıkarılıyor. Öğrenci biniş ücreti 10 TL’den 15 TL’ye, öğretmen ücreti ise 17,72 TL’den 20 TL’ye yükseltiliyor.

ÖĞRENCİ VE 60 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETLERİ ARTIYOR

60 yaş üstü yolcular için biniş ücreti 20 TL’den 25 TL’ye çıkarılırken, aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL’den 6,34 TL’ye yükseliyor. Mevcut 90 dakika ücretsiz aktarma uygulamasında ise herhangi bir değişiklik olmuyor. İlk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar, ücretsiz olarak devam edecek.

HAZIR YENİ KUŞAK DAHA UYGUN FİYAT

Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde uygulanan Halk Taşıt tarifesinde de bir değişiklik yapılmamış. İZBAN hariç tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olan bu uygulama, 05.00-07.00 ile 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak sunuluyor. Belirtilen saatlerde ücretler; tam biniş için 15 TL, öğrenci için 7,5 TL, öğretmen için 10 TL, 60 yaş üstü yolcular için ise 12,5 TL olarak belirlendi.