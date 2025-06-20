İzmir Uluslararası Plaj Voleybolu Şöleni

İZMİR’DE PLAJ VOLEYBOLU ŞÖLENİ BAŞLADI

İzmir, uluslararası plaj voleybolu etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen Pro Beach Tour İzmir Etabı, eleme maçlarıyla start aldı. Karşılaşmalar, İnciraltı Plaj Sporları Tesisi’nde 22 Haziran’da sona erecek ve bu mücadeleler ücretsiz olarak izlenebiliyor.

38 TAKIM MÜCADELE EDİYOR

Turnuvada 18 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 38 takım sahada yer alıyor. Maçlar, her gün saat 09.00’da başlayıp 21.30’a kadar aralıksız olarak devam edecek. İnciraltı Plaj Sporları Tesisi’nde düzenlenecek etkinliklerle sporseverler için eğlenceli anlar da sunulacak. Ziyaretçiler, yeme-içme alanlarıyla birlikte hem sporun hem de turnuvanın keyfini çıkaracak.