İzmir Vakıflar, Çocuklara Bayram Kıyafeti Sağladı

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARIYLA BAYRAM SEVİNCİ YARATIYOR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 624 çocuğun bayramlık kıyafet alışverişine katkı sağladı. Bu destekle çocukların bayram sevinçlerine ortak oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mazbut vakıfların vakfiye şartları doğrultusunda sürekli düzenlenen bu anlamlı program, bu yıl İzmir ve Manisa’daki çocuklar için umut kaynağı haline geldi.

YENİ GİYSİLERLE BAYRAM SEVİNCİ

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yapılan çalışmayla pek çok çocuk, bayram sabahına yeni giysilerle ve yüzlerinde gülümsemeyle uyanacak. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “Vakıf kültürü sadece tarihi yapıları korumakla sınırlı değildir; aynı zamanda insanı yaşatma, ihtiyaç sahibine ulaşma anlayışıdır. Vakıf senetlerinde yer alan bu tür hayır şartlarını günümüzde de uygulamak, vakıf ruhunu canlı tutmak ve toplumsal faydayı sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taşımaktadır.” diye belirtti.

DAYANIŞMA VE MERHAMET DUYGULARINI PEKİŞTİRİYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün geçmişten bugüne uzanan hayır anlayışını günümüz ihtiyaçlarıyla birleştiren bu yaklaşım, toplumda dayanışma ve merhamet duygularını pekiştiriyor. Çocuklardan ve ailelerden gelen teşekkür mesajlarıyla moral bulan ekip, bu tür sosyal yardımlara gelecek yıllarda da aynı duyarlılıkla devam edeceklerini ifade etti.