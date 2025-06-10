İzmir Valiliği Önünde Asırlık Çınar Devrildi

ÇINAR AĞACININ DEVİLMESİYLE İLGİLİ GÖRÜNTÜLER

İzmir Valiliği önünde bulunan asırlık çınar, sabah saat 09.30 civarında gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle devrildi. O anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Videoda, ağacın aniden devrilmesiyle birlikte çevredekilerin kaçışma görüntüleri de yer alıyor. Devrilen ağacın kaldırılması için belediye ekipleri hemen harekete geçti.

YAKLAŞIK 120 YILLIK TARİHİ BİR ÇINAR

Ayakkabı boyacısı Ali Demirdelen, “Ağaç, daha erken saatte devrilseydi, çok kötü olabilirdi. Yakında polis aracı vardı, çektiler. Ağaç devrilince, çevredeki esnaflar koşup, altında kalan biri var mı diye kontrol ettik. Allah’tan kimse yoktu. Tarihi bir ağaçtı. Eski Türk filmlerinde, bu ağacı görebiliriz. Saat kulesi, valilik binası ve bu ağaç vardı. Yaklaşık 120 yıllık bir çınar ağacıydı” şeklinde konuştu.

GÖLGESİNDEN YARARLANILAN BİR AĞAÇTI

Kafe işletmecisi Emrah Mansur ise, “Bu çınar ağacının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kökleri, Hisar önüne kadar gidiyordu. Gölgesinden yararlandığımız bir ağaçtı. Devrilince, altında kalan oldu mu diye kontrol ettik. Tarihi çınarın devrilmesi bizi üzdü. Rutin bakımı yapılıyordu” dedi.