İzmir Valiliği Önünde Çınar Devrildi

ASIRLIK ÇINAR DEVRİLDİ

İzmir Valiliği’nin önünde bulunan asırlık çınar, saat 09.30 sıralarında gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle devrildi. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağacın aniden devrilmesi ve çevredeki insanların kaçışması dikkat çekiyor. Belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için hemen çalışmalara başladı.

120 YILLIK TARİHİ AĞAÇ

Ayakkabı boyacısı Ali Demirdelen (55), “Ağaç, daha erken saatte devrilseydi, çok kötü olabilirdi. Yakında polis aracı vardı, çektiler. Ağaç devrilince, çevredeki esnaflar koşup, altında kalan biri var mı diye kontrol ettik. Allah’tan kimse yoktu. Tarihi bir ağaçtı. Eski Türk filmlerinde, bu ağacı görebiliriz. Saat kulesi, valilik binası ve bu ağaç vardı. Yaklaşık 120 yıllık bir çınar ağacıydı” şeklinde konuştu.

Kafe işletmeci Emrah Mansur (40) ise, “Bu çınar ağacının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kökleri, Hisar önüne kadar gidiyordu. Gölgesinden yararlandığımız bir ağaçtı. Devrilince, altında kalan oldu mu diye kontrol ettik. Tarihi çınarın devrilmesi bizi üzdü. Rutin bakımı yapılıyordu” ifadelerini kullandı.