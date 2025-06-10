İzmir Valiliği Önündeki Çınar Devrildi

ASIRLIK ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ

İzmir Valiliği önündeki asırlık çınar, gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle devrildi. Bu olay, saat 09.30 civarında meydana geldi ve bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağacın birden yere düşmesi anı ve o esnada insanların kaçışması yer alıyor. Devri sonrası belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için hemen çalışma başlattı.

ŞANS ESERİ KAZA OLMADI

Ayakkabı boyacısı Ali Demirdelen (55), “Ağaç, daha erken saatte devrilseydi, çok kötü olabilirdi. Yakında polis aracı vardı, çekildiler. Ağaç devrildiğinde, çevredeki esnaflar koşup, altında kalan biri var mı diye kontrol ettik. Allah’tan kimse yoktu. Tarihi bir ağaçtı. Eski Türk filmlerinde, bu ağaç görünüyor. Saat kulesi, valilik binası ve bu ağaç vardı. Yaklaşık 120 yıllık bir çınar ağacıydı” şeklinde konuştu.

TARİHİ AĞACIN KAYBI ÜZÜCÜ

Evli ve iki çocuk babası kafe işletmecisi Emrah Mansur (40), “Bu çınar ağacının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kökleri, Hisar önüne kadar gidiyordu. Gölgesinden yararlandığımız bir ağaçtı. Devrilince, altında kalan oldu mu diye kontrol ettik. Tarihi çınarın devrilmesi bizi üzdü. Rutin bakımı yapılıyordu” diye ifade etti.