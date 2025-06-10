İzmir Valiliği Önündeki Çınar Devrildi

DEVİRİLEN ÇINAR AĞACININ OLUŞUMU VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Konak Meydanı’nda bulunan İzmir Valiliği önündeki asırlık çınar, sabah saat 09.30 sularında gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle devrildi. Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çınarın aniden yere düşmesi ve o sırada bulunan kişilerin kaçıştığı gözlemleniyor. Belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak amacıyla hemen harekete geçti.

ÇINARIN TARİHİ VE ÇEVREDEKİ REAKSİYONLAR

Ayakkabı boyacısı Ali Demirdelen, “Ağaç, daha erken saatte devrilseydi, çok kötü olabilirdi. Yakınlarda bir polis aracı vardı, durumu kontrol ettiler. Devrilen ağacın altında kalan biri var mı diye çevredeki esnaflar ile birlikte kontrol ettik. Neyse ki kimse yoktu. Bu tarihi ağaç, eski Türk filmlerinde bile yer alıyordu. Saat kulesi, valilik binası ve bu ağaç vardı. Yaklaşık 120 yıllık bir çınar ağacıydı” dedi.

Kafe işletmecisi Emrah Mansur ise, “Bu çınar ağacının geçmişi gerçekten çok uzun. Kökleri Hisar önüne kadar uzanıyor. Gölgesinden sıkça yararlandığımız bir ağaçtı. Devrilince, altında kalan var mıydı diye kontrol ettik. Tarihi çınarın devrilmesi hepimizi üzdü. Rutin bakımları yapılıyordu” şeklinde konuştu.