İzmir Valisi Depremle İlgili Bilgi Verdi

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ZAMANLAMASI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Akdeniz’de bu sabah saat 02.17’de gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar olumsuz bir durumun saptanmadığını ve bölgede tarama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Muğla’nın Marmaris ilçesi ve İzmir’de de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. Elban, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” şeklinde ifadeler kullandı.