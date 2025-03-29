İzmir Valisi Elban’ın Babası Toprağa Verildi

VALİ KIRŞEHİRLİ’YE VEDA
İzmir Valisi Kırşehirli Dr. Süleyman Elban’ın babası Ahmet Elban, son yolculuğuna uğurlandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören merhum Elban, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİNE KATILIM OLDU
Ahmet Elban, öğle namazına müteakip Ali Çam Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına; İçişleri Eski Bakanı Osman Çiçek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, valiler, başsavcılar, merhumun yakınları ve birçok vatandaş katıldı.