İzmir Valisi Elban Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangını hakkında sosyal medyadan bilgi verdi. Elban, “12 Ağustos 2025 Salı günü, İzmir-Aydın otoyolunda seyir halindeki bir araçta çıkan yangının, Buca Batı Girişi mevkiindeki ormanlık alana sıçraması sonucu başlayan yangına ekiplerimiz hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. 6 uçak, 9 helikopter, 139 kara aracı, 593 personel bölgedeki yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan yangın bölgesine yaklaşmamalarını ve görevlilerimizin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına karşı mücadele ekipleri, hem havadan hem de karadan büyük bir iş birliğiyle çalışıyor. Yangının kontrol altına alınması amacıyla yoğun bir çaba gösteriliyor. Vali Elban’ın bu uyarıları, yangın bölgesindeki güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.