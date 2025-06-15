İzmir Valisi Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

VALİDEN AÇIKLAMA

İzmir’in Konak ilçesinde, özel bir hastanenin yakınındaki plastik ürünlerin bulunduğu depoda meydana gelen yangınla ilgili olarak Vali Süleyman Elban açıklamalarda bulundu. Vali Elban, “Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir” ifadesini kullandı.

YANGINA MÜDAHALE İÇİN SEFERBERLİK

Hastane yakınındaki inşaat deposunda çıkan yangının kısa sürede çevreye yayıldığını ve hastane binasının da kısmen etkilendiğini belirten Vali Elban, olay sonrası tüm ekiplerin hızlı bir şekilde müdahaleye başladığını bildirdi. Elban, “Tüm hastalarımız, sağlık durumları dikkate alınarak güvenli bir şekilde diğer sağlık kuruluşlarına tahliye edilmektedir” şeklinde konuştu. İtfaiye, AFAD, UMKE ve güvenlik güçlerinin koordineli bir şekilde görev yaptığını ve yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

CAN KAYBI OLMADAN GEÇEN SÜREÇ

Vali Elban, “Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir” dedi. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali, yangının en kısa sürede tamamen söndürülmesini umduğunu da vurguladı.