İzmir ve Manisa’da deprem

İzmir ve Manisa'da meydana gelen depremlerle vatandaşları korkuttu.

Ege’de depremler korkutmaya devam ediyor. İzmir ve Manisa’da meydana gelen depremlerle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 06.15’de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.

İzmir’de 3.9 ile sallandı

İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

TRT