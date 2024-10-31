İzmir ve Şanlıurfa’da FETÖ Operasyonu Yapıldı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÖNEMLİ OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı’nın iş birliği ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma yaptı.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen kişiler, ifadelerde isimleri geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt liderine övgü dolu paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve Şanlıurfa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.