İzmir’de CHP adayı yarın açıklanacak

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin adayları belli olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir adayının ise yarın açıklanacağı öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlıyor. Muharrem Erkek, CHP’nin İzmir adayının yarın açıklanacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CNN TÜRK’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılıyor.

Muharrem Erkek’in açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş partiyiz. Temel felsefemiz sosyal demokrasi. Şimdi Türkiye sağ sol diye ayrımları kesinlikle bırakmalı. Şu açıdan bakmalıyız mücadeleye; sosyal demokrat, muhafazakar demokrat diyoruz. Burada sihirli kelime demokrat. Demokrasiye inanıyorsak eğer her konuda uzlaşabiliriz. Zaten Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Türkiye’nin geldiği mücadele demokrasi mücadelesi, sağ-sol değil.

Ben 16 Nisan 2017 referandumunda ki OHAL düzeninde yapılması doğru değil. O referandumda kuvvetler ayrılığının yıkıldığını düşündüm. Demokrasinin ayağı kuvvetler ayrılığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine dönüştürüldü. Türkiye’nin mücadelesi demokrasi mücadelesi. Egemenlik Meclis’ten, külliyeye saraya kaydırıldı. AYM’ye yargıç atıyor sayın Cumhurbaşkanı.

Ankara’da Mansur bey, Özhaseki’ye göre önde çıkıyor. Demek ki doğru tercih yapmışız. Bu seçimde ekonomik krizin etkili olacağını düşünüyorum. Bugün bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dev projeye ruhsat verebiliyor. Yerinden yönetim, yerel yönetim güçlü demokrasilerle olabilir.

Bizim iki hedefimiz var. Bugün Türkiye’de demokrasinin temel kuralı nedir? Vergiyi veren yurttaşlar, her kuruşun hesabını takip edebilmeli. Biz hep belediye başkanlarımıza şunu söylüyor. Bir, harcadığınız her kuruşun hesabını vereceksiniz. İki, bütün hemşerilerinizi kucaklayacaksınız.

Kutuplaşmadan, ayrışmadan gitmeliyiz. Yerel seçimleri bir genel seçime sokmamalıyız. Cumhur ittifakı bu konuda genel seçim varmış gibi hava yaratıyor. Bence bunun temel nedeni de bazı şeylerin konuşulmasını önlemek. Ekonomik kriz gibi… Bizim belediyeciliğimiz, istatistiklere baktığınızda insani gelişmişlik listede ilk 10 CHP’li belediye. CHP’nin olduğu kentlere gidin çok göç alan kentler…

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