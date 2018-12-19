İzmir’de FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İzmir’de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında biri Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda biri de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli üsteğmenin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

HÜRRİYET