İzmir’de kan donduran cinayet!

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Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil’in haberine göre, İzmir’in Konak İlçesi Alsancak semtinde 29 yaşındaki Mustafa Demir, yanında çalıştığı bar sahibi Hasan Yücel (35) tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. Korkunç cinayet barın önünde işlenirken, katil zanlısı olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olay, Bornova Sokağı Vesile Bar önünde önceki gece 02.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, işletme sahibi Hasan Yücel ve yanında çalışan elemanı Mustafa Demir, aldıkları alkolün de etkisiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen patron Hasan Yücel, sokak ortasında Demir’i tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Aldığı alkolün de etkisi ile yere düşen Mustafa Demir’e art arda tekmelerle vurmaya devam eden Hasan Yücel, elemanının ağzından burnundan kan getirdi. Yediği korkunç dayak yüzünden bilincini kaybeden talihsiz genç, 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmek istendi. Ancak vücuduna ve kafasına aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanan 29 yaşındaki Mustafa Demir, ambulansta son nefesini verdi.

ARA SOKAKLARDA İZİNİ KAYBETTİRDİ

Barda bulunan bazı müşterilerin ve sokaktan geçen vatandaşlarının gözünün önünde elamanını döverek öldüren patron Hasan Yücel, bardan ceketini alıp yaya olarak gecenin karanlığında ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gidebileceği tüm noktalara ve yakınlarının evlerine baskın yaptı. Ancak izine rastlanılmayan Hasan Yücel’in Mardin’e kaçma ihtimaline karşı da tedbir alındığı ve Mardin güvenlik güçlerine de haber verildiği öğrenildi.

ACI HABERLE YIKILDILAR

Mustafa Demir’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na otopsi yapılmak üzere kaldırılırken, Demir’in kardeşleri ve ailesinin acı haberle yıkıldığı ve onların da firar eden zanlı Hasan Yücel’in yakalanması için polise yardımcı oldukları öğrenildi.