İzmir’de korkunç kaza: 5’i ağır 28 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde Down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıyan midibüs kaza yaptı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza yapan midibüste Down sendromlu çocuklar ve ailelerinin olduğu öğrenildi.

5’i ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu’na bağlanan yolda devrildi.

Yaralılardan 15’i çevredeki hastanelere, hayati tehlikeleri bulunan 5 öğrenci ve öğretmen ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TRT