İzmir’de korkutan deprem

İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

Gelen bir son dakika bilgisine göre Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok ilden hissedildi. 5.1’lik depremden 9 dakika sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın geçtiği bilgilere göre, Ege Denizi’nde İzmir’in Urla ilçesi açıklarında saat 07.00’da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir’in Urla ilçesine 56 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği ise 3.97 kilometre olarak kaydedildi.