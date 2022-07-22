İzmir’de orman yangını

Isınan hava ile orman yangınları ortaya çıkmaya başladı. Son olarak İzmir’in Seferihisar ilçesinden alevler yükseldi.

Seferihisar’ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.