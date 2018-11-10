İzmir’de PKK operasyonu

İzmir’de yuvalanan terör örgütü PKK yanlıları için polis harekete geçti. Operasyonda 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü PKK/KCK’nın mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, müzahir kitle ve yandaşlarına verebileceği talimatlar ile akabinde gerçekleşmesi olası eylemlerin deşifre edilebilmesi ve mümkünse engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

NTV