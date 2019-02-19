İzmir’de polis harekete geçti: 176 gözaltı

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine karşı harekete geçen polis ekipleri, 176 kişiyi gözaltına aldı.

Sabah saatlerinden bu yana bir çok şehirde peş peşe FETÖ operasyonları gerçekleştirildi. Örgütün kasası olarak bilinen ‘Kozmik Bacı’ lakaplı Yasemin Öner yakalandı! Toplam 354 gözaltı kararı verildi. Son operasyon ise İzmir’de başladı… Aralarında FETÖ’nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de bulunduğu 176 kişi için gözaltı kararı verildi.