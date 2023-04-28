İzmir’de sitede çıkan yangın kontrol altında

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bir sitede çıkan yangın kontrol altına alınırken bina sakinleri tahliye edildi.

Yenikale Mahallesi’ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu binanın sakinleri ekiplerce tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin binada mahsur kalan bir kedi ile köpeği de kurtardığı bilgisi verildi.

Soğutma çalışması başlatıldı

Yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.

Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini, 6 kişinin dumana maruz kaldığını, bir kişinin de ayağını burktuğunu ifade etti.

Gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Koca, “Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun” ifadelerini kullandı.