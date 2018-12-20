İzmir’de sosyal medya operasyonu

Sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen kişiler için polis ekipleri harekete geçti.

Sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen 15 kişiden 12’si yakalandı.

İzmir ve ilçerini kapsayan operasonda şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilelerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda digital malzeme, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel dökümana el konuldu.

Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

TRT