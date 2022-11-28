İzmir’de statta dehşet! 21 kişi gözaltına alındı

İzmir derbisinde dehşet yaşandı. Göztepe ile Altay arasında yaşanan olaylar nedeniyle 21 kişi gözaltına alındı.

Spor Toto 1. Lig’de dün akşam Göztepe ile Altay arasında oynanan maç, sahada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. 20. dakikadan itibaren başlayan olaylarda Göztepeli bir taraftar fişekle yüzünden ağır yaralandı, maç durdu. O sırada sahaya giren bir taraftar, korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim’i yaraladı. Kaleci ve taraftar tedavi altında. İşaret fişeklerinin özel ambulans şoförleri tarafından stada sokulduğu belirlendi. Valilik, 2 ambulans şoförünün de aralarında olduğu 21 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi. Olaylarla ilgili 21 kişi gözaltına alındı. Kaleci Özenç’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Yüzünden yaralanan bir taraftar ameliyata alındı.

Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı.

Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

İzmir derbisi olaylar nedeniyle tatil edildi

Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

Bir Göztepe taraftarları, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e vurdu.

İzmir derbisinde yaralanan kaleci ve taraftarın tedavisi sürüyor

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.

İzmir derbisi olaylar nedeniyle tatil edildi

Hakem Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

Kaleciye vuran taraftar gözaltına alındı

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.

Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığının belirlendiği ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarların tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Yabancı maddeleri stada özel ambulans şoförleri sokmuş

Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34’te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları aktarıldı.

Toplam 21 kişi gözaltına alındı

Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.’nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.’nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

İzmir Valisi Köşger: Gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar

Müsabakanın tatil edilmesinin ardından Gürsel Aksel Stadı’na gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Eski Göztepe Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil ile Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar’la açıklamalarda bulundu.

Köşger, “Biz İzmir’in bu iki güzide ve tarihi takımının arasındaki bu İzmir derbisinin aslında İzmir’in geldiği düzeye, Türk sporunun geldiği düzeye uygun bir şekilde seyircili olarak, deplasman taraftarının da katılımıyla olmasının uygun olacağını değerlendirmiştik. Bu kararı alıyorken de kulüplerle ve ilgili herkesle istişare ederek bu kararı almıştık.” dedi.

Köşger, Türk sporunun geldiği noktaya yakışmayan bir hadise yaşandığını, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını aktaran Köşger, konunun en ince noktasına kadar detaylıca araştırılacağını söyledi:

“En ince noktasına kadar konu detaylıca araştırılacak ve bu işi yapanlar, Türk hukuk sistemi içindeki almaları gereken en ağır cezayla cezalandırılacaklar. Cezalandırılmalarının sağlanması için gereken bütün takibat, hukuki süreçler yerine getirilecek.”

İzmir derbisi olaylar nedeniyle tatil edildi

Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.

Özenç’in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Medicana International İzmir Hastanesinden yapılan açıklamada kaleci Ozan Evrim Özenç’in bilincinin açık olduğu, ilk kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması ve kontrol amaçlı hastaneye yatışının yapıldığı bildirildi.