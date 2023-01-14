İzmir’de suya indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su tarifelerine yapılacak indirimi duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 6360 ve 5216 sayılı yasalarla görev alanına giren yerleşimlerdeki indirimli su tarifelerinin yasal düzenleme nedeniyle kaldırılması üzerine kent genelindeki abonelere yansıtılacak indirim kararı aldı.

Mahalle statüsüne geçen köy ve beldelerde uygulanan yüzde 50 ve yüzde 75 indirimli tarifeler Sayıştay raporları doğrultusunda kaldırılıyor. İZSU Genel Müdürlüğü yeni düzenleme ile oluşacak gelir artışını ise kent genelindeki abonelere indirim olarak yansıtacak. Konut ve konut dışı abonelerin ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim yapılacak.

Tarım ve hayvancılık tarifesindeki aboneler için ise yüzde 75 indirimli uygulama devam ettirilecek.

İZSU Genel Müdürlüğü, 5216 ve 6360 sayılı yasayla görev alanına giren belde ve köylerde bugüne kadar uygulanan indirimli su tarifelerini ilgili yasal zorunluluk ve Sayıştay’ın bu doğrultudaki uyarıları nedeniyle kaldırma kararı aldı. Alınan kararla birlikte bu yerleşimlerde de İzmir kent merkezindeki metropol ilçelerde uygulanan su tarifesi geçerli olacak. 2019 yılında yapılan kanun değişikliği ile köy ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşimlerde uygulanmakta olan indirimli tarifeler kaldırılmıştı.

İZSU, yasa gereği değişikliğe gidilen tarifelerden kuruma yansıyacak gelir artışını ise tüm kentlilere eşit şekilde yansıtma kararı aldı. İlk genel kurulda uygulamaya alınacak değişiklik, konut ve konut dışı aboneliklere ilk kademe su tarifelerinde yüzde 7 oranında indirim sağlayacak. Yeni düzenlemeden tüm İzmirlilerin faydalanması sağlanacak.