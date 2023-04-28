İzmir’de yanan sitede evi olan Tatlıses’ten açıklama

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in Narlıdere ilçesideki Folkart Sitesi’nde bulunan evinin de bulunduğu sitede çıkan yangınla ilgili açıklama geldi.

İstanbul’da bulunan Tatlıses’in İzmir Narlıdere’deki evinin de bulunduğu Folkart Sitesi’nde büyük bir yangın çıktı. Sitenin alev alev İzmir’in tüm noktalarından görüldü.

Tatlıses’in dairesinin olduğu bloğun alevlere teslim olduğu yangında ünlü şarkıcının bazı komşularının can havliyle balkonlardan atladığı öğrenildi. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

İbrahim Tatlıses yangının ardından “Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum izmir’e uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin” açıklamasını yaptı.