İzmir’de yangın: 3 çocuk öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangında üç çocuk can verdi.

İzmir’in Bayındır ilçesinde anne ve babasının evde olmadığı sırada çıkan yangında üç çocuk can verdi.

İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan yangında, 3 yaşındaki çocuk ile 2 yaşındaki ikiz kardeşleri yaşamını yitirdi.

İzmir’in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak’taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.

Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.