İzmir’de yangın! Ekipler müdahale ediyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kemalpaşa’nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.