İzmirli Balıkçılar Gece Vira Bismillah!

İZMİRLİ BALIKÇILAR YENİ AV SEZONUNA GİRDİ

İzmirli balıkçılar, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından gece yarısında “vira bismillah” diyerek denize açılıyor. 2025-2026 Av Sezonu’nun açılışı, Eski Foça Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen bir programla kutlandı. Tören, saygı duruşuyla başlayarak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Burada konuşan İzmir Vali Yardımcısı Gökay Özkan, yeni sezonun tüm balıkçılar için hayırlı olmasını dileyerek denizlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Özkan, “Denizlerimizi ve sularımızı kirlilikten, balıkçılarımızı da kaçak avcılıktan koruduğumuz zaman biz bu noktada çok yol alırız” ifadelerini kullandı. Ayrıca av kotalarına, sınırlamalara ve yasaklara uymanın hem tüketiciyi, hem üreticiyi hem de balıkları korumanın tek yolu olduğunu vurguladı.

SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE İSTİHDAM HESAPLAMALARI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş, Ege’nin balıkçılık bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğunu, sektörün hem istihdama hem de ihracata önemli katkılar sağladığını belirtti. 2024 verilerine göre Türkiye’de 933 bin ton su ürünleri üretim gerçekleştiğini, bu üretimin 356 bin tonunun avcılıkla elde edildiğini ifade etti. Güneş, ihracatın da 2 milyar doları aştığını belirterek, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak en az 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktardı. İzmir’in su ürünleri üretiminde önde gelen illerden biri olduğunu söyleyen Güneş, Ege sularında farklı türlerin yoğun olarak avlandığını ekledi.

DENİZLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir’in 629 kilometrelik kıyı şeridine ve 1770 balıkçı gemisine sahip olduğunu belirtti. Sözlerine sürdürülebilir avcılık anlayışının önemine vurgu yaparak şu şekilde devam etti: “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gırgır ve trol avcılığı yapan gemiler gece yarısından itibaren ‘vira bismillah’ diyerek denize açılacak.” Şahin, yeni sezonun tüm balıkçılar için kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diledi.

Törenin sonunda, İlçe Müftüsü Mustafa Atilla dua etti ve protokol üyeleri, açıldığı tekneyle denize çelenk ve levrek yavrusu bıraktı.