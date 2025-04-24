İzmirli Mühendisin Sistemi 9 Saniye Uyarıyor

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül, İzmir’de geliştirdiği deprem erken uyarı sistemi cihazının, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremi 9 saniye öncesinden tespit ederek uyarı verdiğini duyurdu. Yurdagül, “Bu, kısa sürede insanların tahliye edilmesi değil, patlama, yangın gibi risklerin önüne geçen ve önlem alınmasını sağlayan bir sistem. Eğer kişi giriş katında ise yine tahliye edilmesi açısından büyük avantaj sağlayabilir” şeklinde konuştu.

DEPREM ÖNCESİ UYARI SİSTEMİ

Kürşat Yurdagül, deprem erken uyarı sistemi cihazının, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depremlerinden önce de uyarı verdiğini ifade etti. İstanbul Silivri açıklarında gerçekleşen depremin ardından cihazın 9 saniye önceden devreye girdiğini vurgulayan Yurdagül, “Cihaz, aynı zamanda deprem sırasında yaşanan patlama, yangın ve asansörde kalmak gibi risklerin de önüne geçmeyi sağlayarak can kaybını önlüyor. Sistem, fay hatlarının üzerinde bulunan sismometreler ile gelen sinyalleri, internet aracılığıyla sunucuya veri olarak yolluyor. Sunucu ise bulunduğu yere yönelik cihazlara verileri iletiyor. Cihaz kurulmuş olan yerde deprem olmaya başlamadan önce kişiye uyarı veriyor” açıklamasında bulundu.

UYARI SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Cihazın uyarı sisteminin deprem şiddetine göre ayarlandığını ifade eden Yurdagül, “Örneğin 5 ve üzeri şiddetteki depremlerden uyarı alınmak istenirse buna yönelik bir kurulum var. Cihaza veri ulaştığında uyarı vermeye başladığında, bina dışından doğal gazı, elektriği keser ve asansörü en yakın kata çekerek devre dışı bırakıyor. Ayrıca, binadaki yanıcı, patlayıcı gibi aktivatörleri tek başına kapatabiliyor. Cihazın depremden önce uyarı verme süresi, fayın kırılma hızı ve merkeze olan mesafeye bağlıdır. Örneğin, 100 kilometre uzaklıkta bir fay hareket halindeyse ve kırılma hızı 5 kilometre ise cihaz 20 ile 22 saniye önceden haber veriyor. Ancak, İstanbul’da son yaşanan depremde olduğu gibi 100 kilometre uzaklıkta olup kırılma şiddeti 8 ve üzerinde bir kilometredeyse süre 9 saniyeye düşüyor.” dedi.

PATLAMA VE YANGIN RİSKLERİNİN AZALTILMASI

Ürünün, Teknolojik Ürün Belgesi, Yerli Üretici Belgesi ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) belgesine sahip olduğuna dikkat çeken Yurdagül, en son 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Adana’daki bir fabrikada bulunan cihazlarının uyarıyı 82 saniye önceden verdiğini aktardı. Yurdagül, “Böylece yanında bulunan fabrikalarda yangın çıkarken, o fabrikada bir patlama ya da yangın çıkmadı. Tüm bunların önüne geçilmiş oldu. Bu, tamamen fayın uzaklık mesafesi ve kırılma hızı ile alakalı bir durum. Cihaz aynı zamanda Devlet Malzeme Ofisi’ne bağlı olduğu için kamu kurumları da kullanabiliyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.