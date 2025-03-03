İzmirli Sahte Desperado Bankada Yakalandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İzmir’in Konak ilçesinde, ‘Desperado’ filmindeki bir sahnenin gerçek olduğu bir olay yaşandı. İzmirli bir kişi, Antonio Banderas’a benzer bir davranış sergileyerek, banka içerisine girdiğinde, saz çantasında silah bulundurduğunu beyan etti. Ancak, çantadan sadece bir çakı çıktı ve polis tarafından yakalandı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Bugün sabah saatlerinde Fevzipaşa Bulvarı’nda bulunan Vakıf Katılım Bankası İzmir Şubesi’nde gerçekleşen olayda, şüpheli bir kişi, sırtında saz çantası ile bankaya girdi. Güvenlik görevlisine, Desperado filminden bir sahneyi hatırlatacak şekilde, “saz çantasında silahım var” dedi. Bu durum üzerine alarm veren güvenlik görevlisi, hemen polisle irtibata geçti. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi hızlı bir şekilde yakaladı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ VE İFADESİ

Polis sorgusunda, şüphelinin veteriner hekim Y.N.C. (55) olduğu belirlendi. Çantasının içindeki inceleme sonucunda, sadece bir çakı ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.N.C., emniyete ifadeye götürüldü. Yapılan sorgulama sırasında, sadece muhabbet etmeyi amaçladığını, aklına film sahnesinin geldiğini ve korkutma niyetinin olmadığını ifade etti.