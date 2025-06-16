Izmit’de Kamyon Kaza Geçirdi

KAZA VE SONUÇLARI

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Saat 02.00 sularında D-100 Karayolu’ndan Yenidoğan Mahallesi geçişinde, M.Ç. idaresindeki kamyon, yol ayrımındaki tabela direğine çarparak kaza yaptı. Bu sırada kamyonun sürücüsü M.Ç., direksiyon üzerinde kontrolünü kaybettiği için kazaya neden oldu. Bu çarpışma neticesinde kamyonun sürücü kabini ezilirken, M.Ç. sıkıştı ve yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kazayı gören vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda M.Ç., bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

TRAFFIC DURUMU VE İNCELEME

Kazanın ardından D-100 yan yol üzerinde ulaşım bir süre aksadı. Ancak, kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Polis, kazanın nedenleri ile ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.