İzmit Doğu Gişeler’de Minibüs Devrildi

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nun İzmit Doğu Gişeler mevkisinde bir minibüsün bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Gece yarısı yaşanan bu kaza İstanbul istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi. Kontrolünü kaybeden 34 EBL 668 plakalı minibüs, bariyere çarpıp devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GİTTİ

Kazanın ardından durumu görenlerin ihbarı ile jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle belirli bir süre için araç geçişleri jandarma ekipleri tarafından kontrollü denetlendi. Minibüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.