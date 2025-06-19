İzmit Kent Meydanında Bıçaklama Olayı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki kent meydanında, dün akşam saat 23.00 sıralarında 17 yaşındaki bir genç, tartıştığı şahıslar tarafından bıçaklandı. Amatör bir kamerayla kaydedilen olay, kent meydanında sık sık yaşanan kavgalar arasında yer aldı.

GENÇ BOĞAZINDAN VE BACAGINDAN YARALANDI

İki grup arasında çıkan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.K., sırtından ve bacağından bıçak yarası aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı yakalarken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı genç, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne taşındı.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Olayla ilgili polis, inceleme başlattı. Kent meydanındaki güvenlik kameraları da olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynayacak.