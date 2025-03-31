İzmit Körfezi’nde Gemi Yoğunluğu Arttı

IZMIT KÖRFEZİ’NDE GEMİ YOĞUNLUĞU

Kocaeli’de, Türkiye’nin en büyük limanlarının bulunduğu İzmit Körfezi’nde Ramazan Bayramı’nda önemli bir gemi yoğunluğu gözlemlendi. Bu dönemde, Hereke açıklarında çok sayıda geminin sıralandığı ve limanlarda faaliyetlerin devam ettiği dikkati çekiyor.

GEMİ GİRİŞLERİ VE YÜK ELLEÇLEME RAKAMLARI

Ocak ve şubat aylarında İzmit Körfezi’ne toplamda 424 Türk bayraklı ve 978 yabancı bayraklı olmak üzere 1.403 gemi giriş yaptı. Bu gemilerin toplam ağırlığı 27 milyon 686 bin 277 groston olarak kaydedildi ve 13 milyon 137 bin 727 ton yük elleçlendi. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla İzmit Körfezi’ndeki limanlara 9 bin 1 yük gemisi uğradı; bu gemilerin 6 bin 348’i yabancı bayraklıydı. Toplam ağırlıkları 169 milyon groston olurken, elleçlenen yük miktarı 84 milyon ton oldu.