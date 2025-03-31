İzmit Körfezi’nde Gemi Yoğunluğu Yaşandı

İZMİT KÖRFEZİ’NDE GÜÇLÜ GEMİ YOĞUNLUĞU

Türkiye’nin en büyük limanlarını barındıran İzmit Körfezi, Ramazan Bayramı boyunca dikkat çekici bir gemi yoğunluğu deneyimledi. Marmara Bölgesi’nin önemli noktalarından biri olan İzmit Körfezi’nde, bayram süresince çok sayıda geminin Hereke açıklarına sıralandığı gözlemlendi. Limanlardaki faaliyetlerin de aralıksız devam ettiği bildirildi.

RAMAZAN’DA GÜÇLÜ GELİŞME

Bu yılın ocak ve şubat aylarında, İzmit Körfezi’ne toplamda 424 Türk bayraklı ve 978 yabancı bayraklı gemi girişi meydana geldi. Genel olarak 1,403 geminin kaydedildiği bu dönemde, gemilerin toplam ağırlığı 27 milyon 686 bin 277 groston olarak hesaplandı. Ayrıca, 13 milyon 137 bin 727 ton yük elleçlemeleri gerçekleştirildi.

2024 BAHAR DÖNEMİ VERİLERİ

2024 yılı için İzmit Körfezi’ndeki limanlara 6,348’i yabancı bayraklı olmak üzere toplam 9,001 yük gemisi yanaşma sağladı. Bu dönemde gelen gemilerin toplam ağırlığı ise 169 milyon groston olarak kaydedildi. Aynı zamanda 84 milyon ton yük işlemleri gerçekleştirildi.