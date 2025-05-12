İzmit MTAL Öğrencileri Başarıyla Temsil Ediyor

ERASMUS+ PROGRAMLARI VE ULUSLARARASI BAŞARILAR

Kocaeli’de bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu altında düzenlenen hareketlilik programları ve uluslararası robot yarışmalarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Okulda eğitim gören Bilişim Teknolojileri öğrencileri, teknik becerileri yanında uluslararası iletişimdeki yetkinlikleriyle de ön planda. 2018 yılından beri Mesleki Eğitim Akreditasyonu bulunduran İzmit MTAL, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ projeleri aracılığıyla her yıl öğrencilerini uluslararası beceri yarışmalarına hazırlıyor. Eylül ayında gerçekleştirilen yabancı dil seviye belirleme sınavında başarılı olan ve robotik alanına olan ilgileriyle dikkat çeken öğrenciler, Pardus Robot Kulübü’ne katılıyor. Bu kulüpteki öğrenciler, robotik becerileriyle birlikte yabancı dil yeterlilikleriyle de uluslararası platformda ülkeyi temsil ediyor.

MRC ULUSLARARASI ROBOT SPORLARI OLİMPİYATLARI’NDA BAŞARI

MRC Uluslararası Robot Sporları Olimpiyatları’nda (Minoan Robotsports Competition Global Olympiad) geçen yıl 4 kupa kazanan Pardus Robot Squad (PARS), bu yıl Girit Adası’nda gerçekleştirilen olimpiyatlarda da 4 kupa alarak Türkiye’yi gururla temsil etti. Beş kıtadaki 32 ülkeden katılımcının yer aldığı organizasyonda, “1kg Non-Lego Sumo” kategorisinde birincilik ve ikincilik elde edilirken, shooting (Atış) kategorisinde ikincilik ve archery (Okçuluk) kategorisinde üçüncülük kazanıldı. Takım, katıldıkları diğer tüm kategorilerde de ilk beş içerisine girerek büyük bir başarı gösterdi.

YABANCI DİL YETERLİLİĞİ ÖNEMLİ

Okulun Erasmus projelerinden sorumlu öğretmeni Eyüp Tarcan, öğrencilerin Mesleki Eğitim Akreditasyonu hareketlilikleri çerçevesinde okullarını ve ülkeyi başarıyla temsil ettiğini vurguladı. Yarışmaların bütçesinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından sağlandığını belirten Tarcan, “Öğrencilerimiz, gelecek yıllarda da devamlılığı olacak hareketliliklerimizde başarılarına yenilerini katarak devam ediyor. Yabancı dil yeterliliği bu tür yarışmalarda çok önemli. Takım antrenörleri ve koçlar olarak tribünden onları izliyoruz. Öğrenciler, yazdıkları kodları hakemlere anlatmak, yaşanan anlaşmazlıklarda çözüm üretmek zorundalar.” dedi. Tarcan, her yıl 40’ın üzerinde öğrencinin yurt dışında 90 ve 30 günlük stajlar yaptığını, ayrıca öğretmenlerin de yurt dışı eğitim öğretim faaliyetlerine katıldığını açıkladı. 2018’de kazanılan Mesleki Eğitim Akreditasyonu sonrasında hareketlilik sayısının her geçen yıl arttığını ve bugüne kadar 400’ü aşkın katılımcının yurt dışında Türkiye’yi temsil ettiğini belirtti.

TAKIMIN BAŞARILARI VE HEDEFLERİ

PARS’ın kurucularından Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Bülent Yüksel, yıl içerisinde yurt dışındaki çeşitli yarışmalara katıldıklarını aktardı. Yüksel, “Son katıldığımız MRC olimpiyatlarında 4 kupa kazandık. Katıldığımız tüm kategorilerde genelde ilk beşte yer aldık.” diye konuştu. Ayrıca, yarışmanın ardından yeni yarışmalara katılmayı hedeflediklerini belirten Yüksel, “Çin’deki bir yarışmadan teklif aldık. Yine Mısır’da ve Avrupa’da da teklif var. İlk katıldığımızda 2 kategoride yarıştığımız organizasyona bu yıl 6 kategoride katıldık.” dedi.

DENEYİMLER VE GELECEK HEDEFLERİ

Takımın yazılım sorumlularından 12. sınıf öğrencisi Bekirhan Aktaş, yarışmalarda edindikleri deneyimlerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sunduğunu ifade etti. “İnsansı sumo robotları kodladık, bu benim için büyük bir tecrübe oldu. Yazılım mühendisliği hedefliyorum. Bu takımda yer almak bana hem teknik hem takım çalışması açısından çok şey öğretti.” dedi. Aktaş, mezun olacağını ancak yerine yeni takım arkadaşlarını hazırladıklarını belirtti. Takım içerisinde yazılım, elektrik ve otomasyon bölümlerinden öğrencilerin bulunduğunu ve alt sınıftaki arkadaşlarına bilgilerini aktarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.