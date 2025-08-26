İzmit’te 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen bir operasyonda toplam 12 kilo esrar ile 583 kök kenevir bitkisi ele geçiriliyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele adına önemli bir çalışma başlatmış bulunuyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yürütülen çalışmaların sonucunda dün gerçekleştirilen operasyonda, 12 kilo 73 gram kubar esrar, 583 kök kenevir bitkisi, 260 gram kenevir tohumu ve bir hassas terazi ele geçirilmesi sağlanıyor. Ele geçirilen malzemelerin, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde imha edilmesi planlanıyor. Ayrıca, olaya karışan bir şüpheli hakkında da adli işlemler başlatılmıştır.