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İzmit’te 17 Yaşında Genç Bıçaklandı

GENÇ BİÇAKLANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki kent meydanında 17 yaşındaki bir genç, tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Olay, amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Gece saat 23.00 civarında gerçekleşen bu olay, sık sık kavgaların yaşandığı bir meydanda iki grup arasında çıkan tartışma ile başladı.

ZANLI YAKALANDI

Tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.K., sırtından ve bacağından bıçaklandı. Olay yerindeki polis ekipleri, zanlıyı hemen yakalamayı başardı. Sağlık ekipleri, E.K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, bıçaklama olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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