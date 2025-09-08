İzmit’te 300 Bin TL’lik Hırsızlık

İZMİT’TE HIRSIZLIK OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, hırsızlık vakasını araştırarak iki şüpheliyi yakaladı. Şahıslardan birinin 114, diğerinin ise 30 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Edinilen bilgilere göre, 1 Ağustos Cuma günü İzmit’te gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası polis inceleme başlattı. Elde edilen delillerle, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin 114 suç kaydı bulunan E.G. ve 30 suç kaydı olan N.U. olduğu belirlendi. E.G, polisin takibi neticesinde 1 Eylül tarihinde Kırıkkale’de düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.U. ise 7 Eylül’de İstanbul’un Pendik ilçesinde gözaltına alındı.

N.U.’NUN ADLİ İŞLEMLERİ

Gözaltına alınarak Kocaeli’ye getirilen N.U, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.