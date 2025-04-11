İzmit’te 41 Bin 600 TL Çalan Yakalandı

İŞ YERİNDEKİ HIRSIZLIK OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir iş yerinden ve kurumdan 41 bin 600 TL çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 4-5 Nisan tarihlerinde İzmit ilçesinde bulunan iş yeri ve kurumda büyük bir hırsızlık olayı meydana geldi.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayın duyurulmasının ardından, polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişiyi yakalamak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli H.K. olarak belirlendi.

TUTUKLANMA SÜRECİ

Polis ekipleri, H.K.’yı 10 Nisan tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Alınan ifadesinin ardından, şüpheli mahkemeye sevk edildi ve buradan tutuklanarak cezaevine gönderildi.