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İzmit’te 73 Bin Makaron Ele Geçirildi

İZMİT’TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 73 bin makaron ve 4 bin 292 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılık faaliyetlerine karşı kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

ARAMA SONUCUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Bu çalışmalar çerçevesinde Başiskele, İzmit ve Körfez ilçelerinde 6 adreste gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 48 bini dolu olan 73 bin makaron, 4 bin 292 paket sigara ve bir sigara sarma makinesi bulundu. Olayla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı.

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