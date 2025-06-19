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İzmit’te Bıçaklı Kavga Yaşandı

KAVGA SONUCU YARALANMA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bıçaklı çatışmada bir kişi yaralandı. Kent Meydanı’nda Y.K. (17) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir birey arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Y.K., bıçakla sırtından ve bacağından yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleşen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Y.K. yaralanırken, olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

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